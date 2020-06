Alberto Sordi: l’omaggio di Rai e Mediaset

13 Giugno 2020 | 12:00 di Lorenzo Di Palma

100 anni fa, per la precisione il 15 giugno, nasceva a Roma Alberto Sordi, un artista che è riuscito, e continua a essere sempre attuale prestando il volto all’essenza stessa degli italiani. Per questo la tv lo celebra nel centenario della nascita con una serie di iniziative dedicate che abbracceranno giugno e i mesi a venire.

Il programma della Rai

Sabato 13 giugno l’omaggio della Rai parte su RaiNews24 con un ampio servizio sulla figura del grande attore girato a Cinecittà all’interno della rubrica Tuttifrutti, mentre in prima serata (21.45) Rai3 trasmette Un italiano in America, film del 1967 che Sordi ha diretto e interpretato con Vittorio De Sica. Su Rai1, in seconda serata, andrà invece in onda Un italiano come noi, documentario di Silvio Governi sulla vita e la carriera di Sordi, con interviste a Ettore Scola, Gigi Magni, Carlo Verdone e Giovanna Ralli, tra gli altri.

Domenica 14 giugno la celebrazione del centenario sarà affidata, su RaiNews24, a uno speciale pomeridiano condotto in studio da Laura Squillaci con ospiti e documenti. Su Rai3, alle 20 Blob dedicherà una puntata speciale realizzata da Paolo Luciani e Cristiana Turchetti, al genio interpretativo di Alberto Sordi, il più “italiano” degli attori italiani. Su Rai1 alle 23.40 lo Speciale Tg1 Albertone per sempre a cura di Paolo Sommaruga e Claudio Valeri ricorderà, attraverso interviste a Carlo Verdone, Walter Veltroni, Enrico Vanzina e Stefania Sandrelli, Giovanna Ralli e Paola Comin la straordinaria carriera dell’attore romano.

Lunedì 15 giugno andrà in onda su Rai Storia uno speciale di Rai Cultura nell’ambito de Il giorno e la Storia dedicato all’artista che ha incarnato "romani de Roma" indimenticabili. Su Rai1 la staffetta del ricordo comincerà invece alle 7.45 con la striscia Insieme con - La Rai per il Sociale che svelerà un Sordi inedito, un uomo generoso e dedito, con estrema discrezione, alla beneficenza. Il testimone passerà poi da UnoMattina a ItaliaSì - giorno per giorno per poi proseguire nel pomeriggio con ampi spazi all’interno de La Vita in Diretta.

Rai Movie, alle 10.20, manderà in onda il capolavoro di Federico Fellini I Vitelloni con Alberto Sordi, Franco Fabrizi, Franco Interlenghi. Ancora su Rai Storia, alle 12.30, verrà proposto il film Un eroe dei nostri tempi per la regia di Mario Monicelli. Su Rai2 sarà Detto fatto, in onda dalle 14, a riservare uno spazio di approfondimento alla celebrazione. E la prima serata di Rai Premium, alle 21.20, sarà dedicata a In nome del popolo sovrano per la regia di Luigi Magni, con Alberto Sordi e Nino Manfredi. A seguire, alle 23.20, il documentario Alberto Sordi - Un italiano come noi.

Il ricordo di Mediaset

Anche Canale 5, Retequattro e Cine34 illuminano la propria programmazione raccontando il Sordi pubblico e quello privato, per un ritratto a tutto tondo del più autentico romano de Roma di sempre.

Canale 5 narra Sordi con uno Speciale TG5, previsto in seconda serata, sabato 13 giugno. L’approfondimento di Clemente J. Mimun - dal titolo Magnifico Testimone - è affidato ad Anna Praderio, che ripercorre la lunga carriera dell’Albertone nazionale attraverso le sue stesse parole, in due interviste del 1995 e del 1999. Il percorso prosegue con le testimonianze dei colleghi Carlo Verdone, Enrico Montesano e Gigi Proietti, che si conclude con le parole della storica publicist di Alberto Sordi, Paola Comin. Dalle ore 14, domenica 14, coronano il ricordo della rete diretta da Giancarlo Scheri, i super classici In viaggio con papà e Io so che tu sai che io so.

Su Retequattro, invece, lunedì 15 giugno, in day-time, propone il lungometraggio Polvere di stelle. Sempre lunedì 15, Extra in prime-time, ripropone lo speciale In ordine alfabetico: Gassman, Sordi, Vitti, condotto da Maurizio Costanzo con Enrico Mentana.

Infine Cine34 dedica sei serate ad Alberto Sordi, dal 15 al 20 giugno. La rassegna Sordi 100, per un totale di 18 pellicole, va in onda in access, prime-time e seconda serata. Si parte da Il prof. Dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue, film del 1969 di Luciano Salce, seguito da Il vigile e Tutti dentro.