“Alessandra Amoroso: Tutto accade a San Siro” su Canale 5

Prossimamente, in prima serata una delle voci italiane più amate sbarca in tv con il live show che ha incantato lo stadio G. Meazza di Milano Alessandra Amoroso in "Tutto accade a San Siro"







Andrà in chiaro, prossimamente in prima serata su Canale 5, la registrazione del grande concerto tenuto da Alessandra Amoroso a Milano, allo stadio G. Meazza lo scorso 13 luglio. “Alessandra Amoroso: Tutto accade a San Siro” sarà il titolo della serata evento con tanta musica. Un vero e proprio live show cucito addosso alla cantante che taglia il traguardo del 200° concerto in grande stile anche su Canale 5, dove è iniziata la sua brillante carriera, nel talent show “Amici di Maria De Filippi” nel 2009.

Vedremo Alessandra Amoroso, in una veste inedita, che canta quasi interamente il suo repertorio - accompagnata da un’orchestra di 47 elementi (guidata dal maestro Pino Perris) e dalla sua storica band composta da otto musicisti – e balla insieme a 90 ballerini su coreografie di Veronica Peparini.

Lo scorso 13 luglio, Alessandra Amoroso si è esibita per la prima volta in uno dei luoghi sacri - non solo del calcio - ma anche della musica italiana e internazionale come lo stadio San Siro di Milano. Lo ha fatto su un palco mastodontico e ultramoderno impreziosito da 600 corpi illuminanti, un laser show di ultima generazione, 400 metri quadrati di led, automazioni per la movimentazione degli schermi ed effetti speciali. La regia è di Luigi Antonini.