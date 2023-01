La sfida a base di acciughe e pesto nel Parco Nazionale più piccolo e più suggestivo d’Italia “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” alle Cinque Terre Credit: © Sky Lorenzo Di Palma







Sono le Cinque Terre la location della nuova sfida di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, di domenica 8 gennaio su Sky e NOW. La sfida alla ricerca del miglior ristorante nel Parco Nazionale delle Cinque Terre arbitrata da chef Borghese avviene nel Parco Nazionale, istituito nel 1999, più piccolo ma anche il più suggestivo d’Italia, comprende cinque borghi inerpicati sui costoni rocciosi, anticamente case di contadini e pescatori, ricchi di storia, arte e natura: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso.

Piatti forti della tradizione locale sono acciughe e pesto, ingredienti onnipresenti in tutte le Cinque Terre. In gara in questo episodio si sfidano “Da Luca” di Luca, “Rio Bistrot” di Manuel, “Da Ely” di Eliana e “Il Casello” di Francesco. E in questa puntata, la categoria special è l’ingrediente principe della cucina locale, l’acciuga: la più famosa è quella di Monterosso, ma in realtà ogni borgo ha la sua acciuga e ci tiene a difenderla.

Come da tradizione, anche questo pasto sarà preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto verrà osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che proseguirà poi durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scoprirà il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica.

In palio per il vincitore di puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.