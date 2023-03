“Alessandro Borghese Celebrity Chef” torna con la seconda stagione

Con una novità in giuria, tornano le sfide dei vip ai fornelli nel ristorante di Alessandro Borghese Alessandro Borghese, Angela Frenda e Riccardo Monco Redazione Sorrisi







Al via le nuove puntate della sfida dei vip ai fornelli in "Alessandro Borghese Celebrity Chef", in prima tv assoluta su TV8, dal 20 marzo, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.10.

I giudici

Non cambia la formula del programma con chef Alessandro Borghese, padrone di casa del suo ristorante milanese “AB – Il lusso della semplicità”, dove sono stati girati i nuovi episodi, che svolge anche il ruolo di giudice. Si unisce la new entry Riccardo Monco, chef tristellato di “Enoteca Pinchiorri” di Firenze, uno dei ristoranti italiani più conosciuti al mondo, la cui cucina è caratterizzata da uno stile moderno, in equilibrio tra avanguardia e tradizione. Confermatissima Angela Frenda, Food editor del “Corriere della Sera”. A loro il compito di commentare i piatti, esternando dubbi e aspettative.

Come funziona

A parte la novità della giuria, rimane invariato il format che vede due celebrities, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, nell’inedito ruolo di Chef, sfidarsi ai fornelli per conquistare il titolo di puntata. Durante la gara dovranno preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate. Il vincitore è decretato dal voto dei due giurati e da quello dei commensali, tramite stelle bianche o nere a seconda del colore della casacca da chef indossata dai vip. La celebrity che riceverà più stelle al termine della cena conquisterà il titolo di Celebrity Chef della serata.

I vip in gara

Nella prima settimana si sfidano Alba Parietti e Francesco Oppini, Gigi e Ross, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, Bugo e Cristian Dondi, Roberta Capua e Cristina Chiabotto.