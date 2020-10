“Alessandro Borghese Kitchen Sound”: i nuovi episodi della sesta stagione

12 Ottobre 2020 | 10:44 di Cecilia Uzzo

È un autunno a tutto Alessandro Borghese, che dal 12 settembre riparte con i nuovi episodi di "Kitchen Sound". La seconda parte della sesta stagione dello speciale cooking show che combina ricette al ritmo di musica torna con l’appuntamento all’ora di pranzo (ore 13.30), in onda dal lunedì al venerdì, su Sky Uno e in streaming su NowTv.



Ideato e prodotto da Level 33 e AB Normal, il programma non cambia la formula che l’ha portato al successo: è l’appuntamento quotidiano dedicato agli appassionati di cucina con ricette semplici, gustose e sorprendenti. Anche nella seconda parte della stagione, prevede la presenza di ospiti illustri, veri e propri guru nei rispettivi settori, che condivideranno con il pubblico consigli, saperi e segreti del proprio mestiere.



Tra gli ospiti delle nuove puntate di "Alessandro Borghese Kitchen Sound" ci saranno i Maestri Pasticceri Luigi Biasetto e Andrea Tortora, che proporranno l’uno i grandi classici della tradizione e l’altro profumi del forno, il Maitre Chocolatier Davide Comaschi, il pizza-ricercatore Renato Bosco e l’esperto di cucina giapponese Enrico Schettino.