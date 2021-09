“Alessandro Borghese Kitchen Sound”: al via la settima stagione

Le nuove puntate dello show culinario di Borghese ci portano a scoprire sette diverse tappe culinarie Alessandro Borghese Giulia Ausani







È tempo di nuove ricette a ritmo di musica. Da lunedì 20 settembre su Sky Uno torna "Alessandro Borghese Kitchen Sound", l'appuntamento quotidiano che ogni giorno all'ora di pranzo ci tiene compagnia con le ricette dello chef. Gli episodi saranno disponibili anche in streaming su Now e Sky Go.

E stavolta tra i dieci ospiti ci sarà anche un flair bartender, Giorgio Facchinetti, che assieme a chef come come Giancarlo Morelli e Cristiano Tomei, e a maestri pasticcieri come Sal De Riso e Luigi Biasetto, porterà nella cucina di Alessandro Borghese la propria inventiva.

La stagione si articola in sette tappe che corrispondono ad altrettanti filoni tematici. Si parte con le dieci puntate Kids, dedicate alle ricette per i più piccoli, e si prosegue con le stelle della cucina italiana e le loro portate dall’alto valore estetico e tecnico racchiuse nella serie Amici Miei. Non manca il tributo alla tradizione culinaria italiana e agli ingredienti di altissima qualità del territorio coi Grandi Classici, ma quest’anno si vola anche oltreoceano nel cuore dello street food internazionale con le puntate On the road. Spazio anche al mondo della Pasticceria e della Bakery con un autentico viaggio goloso nel dessert d’autore e nell’arte bianca della panificazione e della lievitazione. Infine, Chef Borghese porta il Lusso della semplicità nella cucina di ABKS, mostrando per la prima volta dieci piatti presenti nel menù del suo ristorante milanese.