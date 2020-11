Alessandro Cattelan positivo al coronavirus. Il conduttore di X Factor lo annuncia sui social

02 Novembre 2020 | 22:01 di Alessandro Alicandri

Ecco il messaggio pubblicato poco fa su Instagram da Alessandro Cattelan, il 2 novembre: «Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. @ludosaur (Ludovica Sauer, la moglie) mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli (Nina e Olivia, le figlie) mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!». In allegato, le foto ai commoventi disegni delle sue figlie.

La prossima puntata di X Factor è prevista in diretta su Sky Uno per giovedì 5 novembre. Rimaniamo in attesa di aggiornamenti, augurandoci che possa andare tutto per il meglio. Dopo l'esplosiva prima puntata che l'ha visto protagonista (ballando in apertura, tra l'altro) attendiamo di capire gli sviluppi e le eventuali soluzioni per portare in onda nella migliore delle condizioni il prossimo Live Show.

