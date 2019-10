Alessandro Preziosi sul set a Genova: “Scomparsi” o “Masantonio”?

È destinata alla prima serata di Canale 5 nella prossima primavera la fiction in 10 episodi che si sta girando tra Genova e Roma. Il titolo, però, è ancora in bilico

15 Ottobre 2019 | 09:00 di Barbara Mosconi

È destinata alla prima serata di Canale 5 nella prossima primavera la fiction in 10 episodi prodotta da Cattleya che si sta girando tra Genova e Roma. Il titolo è ancora in bilico tra “Scomparsi” e “Masantonio”, il nome del protagonista interpretato da Alessandro Preziosi.

Sul set l’attore, per motivi di scena, ha messo su qualche chilo ma mantiene intatto il suo innegabile fascino. E ci racconta così la trama di questa serie “procedural” (cioè un mix fra poliziesco, giallo e thriller): «Masantonio è un investigatore dal passato misterioso e dall’altrettanto misteriosa qualifica. Pur essendo un lupo solitario, cinico e scontroso, possiede uno straordinario talento: la capacità di entrare nella vita degli scomparsi fino a farla aderire alla propria». Per questo viene messo a capo di una squadra speciale.

Nel cast, Claudia Pandolfi è un’amica di lunga data di Masantonio, l’unica che conosce le vicende dell’investigatore: «Io sono la ragazza della porta accanto» dice l’attrice «non in senso metaforico: vivo proprio sullo stesso pianerottolo! Quando Masantonio torna a Genova viene fuori tutto quello che non si sono detti, è un incontro esplosivo...». Nessuna scontata storia d’amore, però, fra i due. La suspense deriva dalla risoluzione dei casi di puntata in puntata. L’atmosfera sul set è cordiale: «Alessandro è simpatico» dice la Pandolfi «anche se ha una fisicità imponente e a volte non si capisce se sta scherzando o è serissimo...».