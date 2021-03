Alex Zanardi, la sua vita diventa una fiction

Diventa una serie tv la storia del pilota e, dopo un grave incidente in pista, leggenda dello sport paralimpico nella specialità della handbike Alex Zanardi Tiziana Lupi







A realizzarla saranno la 11 Marzo Film di Matteo Levi e la Palomar di Carlo Degli Esposti, con Claudio Bonivento (produttore esecutivo) e Andrea Porporati (sceneggiatore e regista). Il progetto, tengono a sottolineare i produttori, è partito ben prima del tragico incidente che ha coinvolto Zanardi il 19 giugno 2020: «Lo avevamo sospeso perché nessuno di noi se la sentiva di violare un momento così delicato» spiegano. Finché, a sorpresa, Daniela, la moglie di Alex, ha dato loro il via libera: «Ci ha detto che la volontà di Alex sarebbe quella di andare avanti».

La macchina produttiva si è così rimessa in moto, con un primo ciak previsto per il 2022: «Zanardi teneva molto a questa serie perché è consapevole di essere un esempio per molte persone, il simbolo della possibilità di rinascere e trovare nuove ragioni di vita. Per questo ha chiesto che fosse un progetto internazionale».