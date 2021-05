“Alfredino – Una storia italiana”: il trailer della miniserie Sky

Ripercorre la tragica storia di Alfredo Rampi, che scosse l'Italia e portò alla creazione della Protezione Civile

Ecco il trailer di "Alfredino – Una storia italiana", miniserie Sky che andrà in onda in due serate il 21 e 28 giugno su Sky Cinema. La serie racconta la storia di Alfredo Rampi, che nel giugno 1981 cadde in un pozzo artesiano mentre giocava e morì dopo tre giorni di tentativi di salvataggio. L'incidente portò alla costituzione della Protezione civile come la conosciamo oggi.

Il cast

Nel cast troviamo Anna Foglietta nel ruolo della madre di Alfredino, la signora Franca Rampi; Francesco Acquaroli nei panni del comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli; Vinicio Marchioni in quelli di Nando Broglio, il vigile del fuoco che provò a tenere compagnia e a motivare Alfredo durante quelle terribili ore.

Luca Angeletti è il padre di Alfredo, Ferdinando Rampi; Beniamino Marcone interpreta Marco Faggioli, uno dei pompieri accorsi sul luogo; Giacomo Ferrara è Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che provarono a recuperare il piccolo; Valentina Romani è la geologa Laura Bortolani; Daniele La Leggia interpreta Tullio Bernabei, caposquadra del gruppo di speleologi e primo a calarsi nel pozzo; Riccardo De Filippis è Angelo Licheri, l' ultimo a calarsi nel pozzo e a provare a salvare Alfredo; e Massimo Dapporto veste i panni dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

La miniserie, disponibile anche su Now TV, è diretta da Marco Pontecorvo e scritta da Barbara Petronio e Francesco Balletta.