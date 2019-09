«Ali di libertà» una serata con Andrea Bocelli

Carla Fracci, Mika, Matteo Bocelli, Larisa Martinez ospiti del tenore al Teatro del Silenzio per una serata all’insegna della beneficenza

14 Settembre 2019 | 16:20 di Lorenzo Di Palma

Una serata unica in compagnia delle arie d'opera più belle e popolari di sempre. È il programma di Ali di libertà, il concerto di Andrea Bocelli che Rai1 trasmetterà sabato 14 settembre in prima serata.

Con il grande tenore italiano ci saranno grandi stelle della musica internazionale, artisti della scena classica e pop, come Carla Fracci, Mika, Matteo Bocelli, Larisa Martinez, e per la prima volta, le telecamere della Rai entreranno nel Teatro del Silenzio, un luogo suggestivo, voluto e creato da Bocelli sulle colline di Lajatico, suo paese natale, per mostrare un evento che da 14 anni incanta un pubblico proveniente da tutte le parti del mondo.

A guidare il pubblico in questa serata magica, un narratore d’eccezione, Stefano Accorsi: condurrà per mano, tra le storie legate alle opere e alle musiche che verranno eseguite nel Teatro del Silenzio, una sorta di anfiteatro minimale, incastonato nel cuore della campagna Toscana. Le note di arie famosissime, da Puccini a Verdi a Beethoven e le delicate divagazioni poetiche di Stefano Accorsi, contribuiranno ad accentuare il clima sognante creato dalla scenografia del Teatro del Silenzio, dalle coreografie visionarie e dai movimenti scenici con la regia teatrale di Luca Tommassini.

Al fianco di Stefano Accorsi, un’attrice molto amata dal pubblico di Rai1, per le sue grandi capacità di interprete, ma anche per la sua freschezza e per il sorriso partenopeo: Serena Rossi.

La serata ospita la campagna della Andrea Bocelli Foundation, “Con te per ricostruire il futuro”, con la quale si prefigge di raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Accademia Musicale della città di Camerino, resa inagibile dal sisma del 2016 e non ancora ricostruita.