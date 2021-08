Amadeus arriva all’Arena di Verona

In attesa di scoprire come sarà il suo nuovo Festival di Sanremo, è pronto a lanciare su Raiuno a ottobre il suo show musicale “Arena ’60 ’70 ’80” Amadeus Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







In attesa di scoprire come sarà il suo nuovo Festival di Sanremo, Amadeus è pronto a lanciare su Raiuno a ottobre il suo show musicale “Arena ’60 ’70 ’80”: un viaggio in cui, all’Arena di Verona, vedremo alcuni degli artisti più amati di quei tre decenni.

Nel cast: gli Europe, i Village People, gli Alphaville, gli Opus, Gianna Nannini, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Raf, Patty Pravo, Alan Sorrenti, Donatella Rettore, Gazebo, Orietta Berti, Edoardo Vianello, i Righeira, Tony Hadley, Marcella, Sabrina Salerno, Spagna, Samantha Fox, Fausto Leali, Sandy Marton, Sergio Caputo, Tracy Spencer, Peppino di Capri, Maurizio Vandelli e Umberto Tozzi.

Dice Amadeus: «Saranno due serate per i giovanissimi che conoscono queste hit intramontabili e i meno giovani che hanno voglia di ricordare. È la mia prima volta come conduttore all’Arena, pur essendo cresciuto a Verona non è accaduto nella mia carriera, neanche ai tempi del Festivalbar».