Il programma avrà il nome originale del format americano Redazione Sorrisi







Si chiamerà "Identity", come il nome originale del format americano (e non “Soliti ignoti” come era fino a oggi in Rai), il programma che Amadeus inizierà a condurre a settembre sul Nove. A rivelarlo è stata Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo Warner Bros. Discovery.