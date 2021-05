Il conduttore sarebbe al lavoro per un nuovo progetto atteso su Raiuno in prima serata il prossimo autunno Amadeus Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Dopo il doppio successo del Festival di Sanremo non si allenta il legame che tiene stretto Amadeus alla musica. Il conduttore, infatti, sarebbe al lavoro per un nuovo progetto atteso su Raiuno in prima serata il prossimo autunno. Si tratta di uno show in cui il conduttore racconterà le sue canzoni del cuore degli Anni 70, 80 e 90.