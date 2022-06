Amadeus torna con “Arena ’60 ’70 ’80 e…’90”: i primi nomi del cast

La seconda edizione del super show dall'Arena di Verona diventa ancora più grande, con tre serate e un decennio in più Cecilia Uzzo







Raddoppia Amadeus, che anche nel 2022 ripropone il suo show, ancora più ricco della prima edizione: "Arena '60 '70 '80 e…'90" questa volta aggiunge anche un decennio in più (quello degli Anni 90) e una terza serata per un grande evento registrato all’Arena di Verona il 12, 13 e 14 settembre. Lo show in tre serate andrà poi in onda su Rai1 il 17, il 24 settembre e il 1°ottobre.

Da un’idea di Amadeus, sviluppata durante la pandemia, il super show è già stato un successo l’anno scorso e punta ancora più in alto, a circa 100 giorni dall’evento ha già venduto oltre 17.000 biglietti (disponibili sul circuito Ticketone) e quest'anno potrà contare sull'intera capienza dell'Arena di Verona.

Saranno circa 50 gli artisti che si esibiranno durante le tre serate: tutte «star della musica nazionale e internazionale», spiega Amadeus in conferenza stampa, che interpreteranno i loro brani originali, due o tre tra le loro canzoni più iconiche. Ce ne sono, per l’appunto, da ogni decennio, cui il conduttore ha voluto aggiungere quello degli Anni 90.

«Sono quarant’anni di musica che ci appartengono – spiega ancora Amadeus – sono canzoni che raggruppano un target molto ampio, dai ragazzi più giovani che conoscono la musica (come ho visto anche al Festival di Sanremo), ai loro genitori, fino a chi ha vissuto anche gli Anni 60. È una serata per famiglie, mi auguro che riempia queste tre serate di grande festa, grande musica e grande show».

Proprio come nella prima edizione, Amadeus salirà in consolle affiancato da Massimo Alberti, tornando alle sue prime esperienze musicali come Dj, in modo da proporre al pubblico una sua playlist che fa anche da filo conduttore per lanciare i vari ospiti (e decenni musicali).

La scaletta con i primi artisti confermati

Saranno 50 artisti, scelti tra big internazionali e nazionali della musica, intanto Amadeus ha anticipato alcuni nomi rappresentativi dei vari decenni dell’evento.

Anni ‘60

Ornella Vanoni – "L’appuntamento", "Una ragione di più"

Rita Pavone – "Il ballo del mattone", "Il geghegè"

Anni ’70 e ‘80

Holly Johnson (Frankie Goes to Hollywood) – "Relax", "The power of love"

Gloria Gaynor –"I will survive", "Can't take my eyes off of you"

Bonnie Taylor – "Total eclipse of the heart", "Holding out for a hero"

Paul Young - "Love of the common people", "Everytime you go away"

Richard Sanderson – "Reality" (dal film "Il tempo delle mele")

Anni ‘90