Amazon Prime Video annuncia la squadra per la Champions League

Il team di presentatori, commentatori ed esperti, per la stagione 2021/22 della UEFA debutterà il prossimo 11 agosto con Chelsea-Villareal Amazon Prime Video: la squadra per la stagione 2021-22 della Champions







Dopo i diritti il team, numeroso proprio come una squadra di calcio con tanto di riserve. Amazon ha annunciato oggi i nomi dei presentatori, commentatori e degli esperti, che formeranno la squadra di Prime Video in Italia, per le dirette esclusive delle 16 migliori partite della UEFA Champions League e della Supercoppa UEFA, per la stagione 2021/22.

Team che tra i presentatori include Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio collegata da bordo campo. Sandro Piccinini commenterà le partite in diretta con l’opinionista Massimo Ambrosini. Altri esperti e opinionisti saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese.

Il team darà il calcio di inizio su Prime Video durante la prossima Supercoppa UEFA, quando la squadra campione d’Europa, il Chelsea, si scontrerà con il Villarreal, mercoledì 11 agosto: la partita sarà disponibile per i clienti Prime in Italia senza costi aggiuntivi. In agosto, Prime Video trasmetterà anche due playoff che decideranno quale squadra si unirà alla fase iniziale della sfida tra i club più prestigiosi d’Europa.