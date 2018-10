Amazon Prime Video: le novità da vedere in streaming a novembre 2018

Patriot - seconda stagione

Dal 9 novembre



Per impedire all'Iran di diventare una potenza nucleare, l'agente segreto John Tavner (Michael Dorman) inizia a lavorare come ingegnere sotto una pericolosa copertura non ufficiale in un'impresa di tubature industriali nel Midwest. In questa seconda stagione, «Patriot» torna a trattare gli aspetti meno conosciuti e meno glamour della vita dell’agente segreto.