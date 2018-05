«Amici 17»: J-Ax, Fedez, Ranieri e Al Bano al settimo Serale

Gerry Scotti nella “Commissione esterna”, per la puntata di sabato 19 maggio

19 Maggio 2018 | 11:42 di Lorenzo Di Palma

Sono tanti gli ospiti previsti anche per il settimo appuntamento con il Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi, in onda sabato 19 maggio, in prima serata su Canale 5.

I ragazzi ancora in gara sono sette: i cantanti Biondo, Carmen, Einar, Emma e Irama e i ballerini Bryan e Lauren, che si contendono l’ambito trofeo della categoria danza.

Con loro, per accompagnarli nelle loro esibizioni ci saranno: Fedez e J-Ax, straordinaria coppia artistica di successo premiata da tutte le classiche discografiche e web; Massimo Ranieri, poliedrico artista, cantante, showman, attore e conduttore televisivo; Al Bano, fresco vincitore di The Voice of Italy e cantautore simbolo della musica italiana nel mondo con il quale potrebbe fare un’improvvisata anche Romina Power.

In commissione esterna, infine, al posto di Marco Bocci, ancora fermo per motivi di salute, ci sarà invece l’amatissimo conduttore tv Gerry Scotti.