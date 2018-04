«Amici 17»:  Laura Pausini e Fabri Fibra ospiti nel primo Serale

07 Aprile 2018 | 16:52 di Lorenzo Di Palma

Sarà Laura Pausini la prima ospite dell’edizione numero 17 del Serale di Amici, che riparte sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5. La cantante dovrebbe anche esibirsi con qualcuno degli allievi, così come il rapper Fabri Fibra, anche lui atteso come ospite nella puntata del debutto del nuovo regolamento, del nuovo palco ipertecnologico e del nuovo direttore artistico Luca Tommassini.

Completano il parterre degli ospiti della prima puntata del talent condotto da Maria De Filippi, Geppi Cucciari che sarà incaricata delle “incursioni” comiche, e la giovane cantante tedesca Alice Merton balzata in cima alle classifiche di tutto il mondo con il suo primo singolo No roots e che ad aprile, si esibirà per la prima volta dal vivo in Italia a Milano (il 17 alla Santeria) e a Roma (il 18 al Quirinetta).