“Amici” arriva in streaming su Amazon Prime Video

Non più solo su Mediaset: il 5 marzo "Amici" arriva anche in streaming su Amazon Prime Video. Sulla piattaforma saranno infatti disponibili tutti gli appuntamenti del talent il giorno successivo alla messa in onda in chiaro. Inoltre sarà disponibile un'esclusiva per gli utenti Prime: "Amici Specials", approfondimento sulla scuola e sui concorrenti del programma condotto da Maria De Filippi.