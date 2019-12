Andrea Bocelli a «Che Tempo Che Fa»

01 Dicembre 2019 | 16:27 di Lorenzo Di Palma

Promette un’anteprima mondiale tv la nuova puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 1° dicembre, in prima serata su Rai2, che vedrà protagonista Andrea Bocelli, candidato ai Grammy Awards 2020, in Return to love (Christmas Version), una speciale e inedita versione del brano contenuto nella versione in duetto con Ellie Goulding nel nuovo album Sì Forever (The Diamond Edition).

Inoltre saranno ospiti di Fabio Fazio anche il maestro Riccardo Chailly, che il 7 dicembre inaugurerà la nuova stagione della Scala di Milano con la Tosca di Puccini; Ficarra e Picone che presentano Il Primo Natale, che porta i comici 2.000 anni nel passato, pochi giorni prima della nascita di Gesù; lo scrittore Roberto Saviano; l’attore Enrico Brignano con un monologo inedito.

E poi ancora: gli organizzatori delle “Sardine” Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa, movimento che sta animando le principali piazze italiane con flash mob; la squadra di calcio dell’Agazzanese, tra cui il portiere Saidou Oumar Daffe, recentemente vittima di insulti razzisti dagli spalti di un match di Eccellenza; la giornalista Concita De Gregorio, in libreria con Il tempo di guerra; il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli; Alba Parietti con Da qui non se ne va nessuno, l’autobiografia con cui ripercorre 50 anni della sua vita privata.

Infine al “Tavolo” con Nino Frassica, Mago Forest e Gigi Marzullo che chiude la serata saranno ospiti Cochi e Renato, Iginio Massari e torna anche Alba Parietti insieme al figlio Francesco Oppini.