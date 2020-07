Andrea Camilleri: la programmazione Rai per ricordare il papà di Montalbano

17 Luglio 2020 | 12:37 di Giulia Ausani

Il 17 luglio 2020 è un anno esatto dalla morte di Andrea Camilleri. Per rendere omaggio al maestro, la Rai ha deciso di dedicargli una programmazione speciale su tutte le reti.

• Rai1 propone in prima serata il secondo episodio della seconda stagione de "Il giovane Montalbano", con Michele Riondino nei panni del famoso commissario creato dallo scrittore. Sempre su Rai1, sabato 18 luglio alle 8.30 il "Caffè di Rai1" aprirà la puntata nel ricordo di Camilleri.



• RaiPlay propone in streaming il documentario "Andrea Camilleri: io e la Rai" e l'antologia delle Teche Rai "Camilleri Sono". Il primo, del 2014, racconta mezzo secolo durante il quale l'autore siciliano ha fatto tutt'altro che scrivere: funzionario, produttore, regista e anche addetto alla censura.



“Camilleri sono” invece è un’antologia di sue apparizioni televisive. Si parte con un rarissimo intervento in bianco e nero, risalente al periodo del lavoro in Rai come produttore e regista, per poi passare al successo dello scrittore a metà degli Anni 90, con numerose interviste rilasciate, tra gli altri, a Enzo Biagi e Monica Maggioni. Il maestro Camilleri racconta di sé e del suo mondo, soffermandosi su aspetti come il legame con la Sicilia, l'amore per i libri e la popolarità raggiunta in età avanzata grazie al personaggio del commissario di Vigata.