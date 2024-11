Andrea, il cavaliere di “Uomini e donne” ha lasciato il programma

“Andrea, che aperitivo noioso”, con queste dure parole la dama di "Uomini e donne" Giuliana ha deciso di chiudere la sua conoscenza con il cavaliere toscano. Andrea si è sentito ferito, soprattutto a causa di alcune accuse infondate riguardanti dichiarazioni che lui non avrebbe mai fatto.

Quando gli è stato chiesto perché continuasse a frequentare Giuliana, secondo la dama lui avrebbe risposto che lo faceva perché provava pena per lei. Ed ecco che l’indignazione di Andrea non si è fatta attendere: ha prontamente respinto queste affermazioni come completamente false. Andrea, che a casa ha un bimbo piccolo di sette anni e tante altre persone che ama e a cui tiene molto, ha spiegato che non può proprio permettere di far passare messaggi così cattivi sul suo modo di essere. Ed è per questo che, dopo aver chiuso la conoscenza con Giuliana, è tornato a sedere al suo posto, per poi decidere all’improvviso di abbandonare il programma salutando Maria De Filippi e ringraziando tutta la troupe.

Nel corso del dating show, dove è arrivato quest’anno, non ha trovato l’amore della sua vita, ma è riuscito a conoscere diverse dame. Prima tra tutte Valentina, anche lei nuova partecipante del parterre Over con la quale, però, le cose non sono andate molto bene. Durante la loro conoscenza, infatti, Andrea ha confessato di sentirsi frenato dalle telecamere e di non riuscire quindi ad aprirsi con la ragazza. Forse un primissimo campanello d’allarme che avrebbe dovuto far intuire che la sua presenza a “Uomini e Donne” non sarebbe durata tanto a lungo.