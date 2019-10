“Anna”: iniziate le riprese della nuova serie Sky di Niccolò Ammaniti

17 Ottobre 2019 | 15:45 di Giulia Ausani

Sono ufficialmente iniziate le riprese di "Anna" (titolo ancora provvisorio), la nuova serie Sky Original creata e diretta da Niccolò Ammaniti, al suo secondo progetto per la tv dopo la miniserie "Il miracolo".

La serie, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Wildside, è tratta dall'omonimo romanzo di Ammaniti edito da Einaudi e racconta la storia di una ragazzina di tredici anni che, in una Sicilia post-apocalittica, parte alla ricerca del fratellito rapito. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Ammaniti e da Francesca Manieri (sceneggiatrice de "Il miracolo" e di film come "Il primo re" e "Veloce come il vento", per il quale ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello).

«Immaginate un mondo dove gli esseri umani vivono quattordici anni come i cani», ha detto Ammaniti nel presentare il progetto. «Alla pubertà un virus nascosto nel DNA si risveglia e tutto finisce. Un mondo di bambini basato su regole semplici, tutto è determinato e tutto è possibile. I piccoli orfani vivono in una Sicilia dove passato e presente sono vestigia del mondo degli adulti e la natura si riprende ciò che è suo. Anna, la protagonista, ha una missione: salvarsi e salvare il fratello. E per farlo immagina un futuro rifiutando le leggi della sopravvivenza e coltivando speranza e memoria dei grandi».