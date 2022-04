Anna Moroni e Lidia Bastianich insieme su Food Network

Anna Moroni e Lidia Bastianich conducono "Senti che fame! Nonna pensaci tu” ogni domenica su Food Network Lidia Bastianich e Anna Moroni Antonella Silvestri







Cosa ci fanno insieme la casalinga cuciniera più famosa d’Italia e una cuoca e imprenditrice di successo? La risposta arriva su Food Network (Canale 33) dove, in prima tv assoluta, da domenica 10 aprile alle 15.00, parte "Senti che fame! Nonna pensaci tu”, il nuovissimo programma con Anna Moroni e Lidia Bastianich. Insieme formano un'inedita coppia, pronta a diventare cult. Due mondi diversi si uniscono condividendo la stessa passione: la cucina.

Lidia Bastianich, vincitrice di numerosi riconoscimenti tra cui due Emmy Award, e Anna Moroni, cuoca e personaggio televisivo diventata famosa grazie al programma “La Prova del Cuoco”, proporranno ricette della tradizione, americane e italiane, a volte rivisitate con un tocco di originalità. Due nonne, moderne e simpatiche, si racconteranno con i loro piatti, tra aneddoti familiari e viaggi in giro per il mondo. A fare da sfondo alle loro ricette e alle loro storie c'è Roma con le sue immagini suggestive. Il programma, prodotto da Me Production in esclusiva per Discovery Italia, con il coordinamento di Discovery Media Brand Solutions, è composto da otto puntate.