Sono le future star di una fiction Mediaset che si girerà a partire da aprile in Toscana Redazione Sorrisi







Hanno recitato in “Sorelle” (nella foto) ma presto torneranno insieme sul set per “Le onde del passato”: parliamo di Giorgio Marchesi e Anna Valle, future star di una fiction Mediaset che si girerà a partire da aprile in Toscana, e per la quale si stanno svolgendo i casting proprio in questi giorni.