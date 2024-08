“Annalisa – Tutti in Arena”: il concerto-evento su Canale 5

Lo show della cantante savonese all’Arena di Verona giovedì 5 settembre in prima serata Annalisa Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







Giovedì 5 settembre, Canale 5 trasmetterà in prima serata l’attesissimo concerto-evento "Annalisa - Tutti in Arena". La serata, registrata nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona lo scorso maggio, rappresenta un momento culmine per la carriera della cantante savonese, che ha voluto condividere il palco con alcune delle più grandi voci della musica italiana, come Elisa e Giorgia, oltre ad altri artisti del calibro di Irama, Tananai ed Ernia.

L’evento, che ha fatto registrare il tutto esaurito, è stato definito dalla stessa Annalisa come una «consacrazione», un sogno realizzato in un luogo simbolico per la musica italiana. Il concerto celebra il successo del suo tour "Tutti nel Vortice" e dell'ultimo album "E poi siamo finiti nel vortice", che ha consolidato la sua posizione tra le stelle della musica italiana dopo il terzo posto a Sanremo 2024.

Lo show promette una serata ricca di emozioni, con una scaletta che ripercorre i più grandi successi di Annalisa, da “Il mondo prima di te”, “Dieci”, "Mon Amour" a "Bellissima", fino a “Disco paradise”, “Sinceramente” ed "Euforia", alternati a momenti di intensa introspezione e condivisione con il pubblico come l’intima versione d “Bonsai” piano e voce o a cover come “Sweet dreams” degli Eurythmics o “Walking on the moon” dei Police.

L'esibizione è arricchita da coreografie mozzafiato e dalla presenza di una band d’eccezione, composta da Daniel Bestonzo (tastiere e sintetizzatori e direzione musicale), Gianni Pastorino (tastiere e sintetizzatori) e Dario Panza (batterie e strumenti elettronici).