“Annalisa – Tutti in Arena”, lo show su Canale 5

Le sue “storie brevi”, cantate con Tananai, ci hanno fatto ballare per tutta l’estate. E ora, Annalisa ci farà scatenare giovedì 5 settembre, in prima serata su Canale 5, con "Annalisa - Tutti in Arena", il concerto-evento tutto esaurito che ha tenuto all’Arena di Verona lo scorso 14 maggio. Sarà una serata speciale ricca di sorprese e di ospiti. Con l’artista ligure, infatti, saliranno sul palco straordinari nomi della musica italiana come Elisa, Giorgia, Irama, Ernia ed ovviamente Tananai. Un’occasione unica di vedere Annalisa, che ha concluso un tour con oltre 200 mila biglietti venduti, e di riascoltare brani come "Sinceramente", che le è valso il terzo posto a Sanremo 2024, "Mon amour", "Euforia", "Disco Paradise" e "Bellissima", che hanno scalato le hit e l’hanno portata a ottenere ben 46 dischi di platino.

E questo con Annalisa è solo il primo appuntamento musicale che Mediaset ha in serbo per noi. In autunno, infatti, Michelle Hunziker condurrà due show speciali dedicati ad Andrea Bocelli (in occasione dei suoi 30 anni di carriera) e ai mitici Pooh. Infine, anche il rocker per eccellenza, Vasco Rossi, sarà protagonista assoluto di una serata-evento presentata da Claudio Amendola.