Anthony S. Fauci torna a “Che Tempo Che Fa”

Dopo la pausa natalizia ritorna su Rai3, domenica 16 gennaio alle 20, l’appuntamento con “Che Tempo Che Fa”. E accanto al cast fisso della trasmissione con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, ritorna come ospite della puntata il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony S. Fauci.

Con lui saranno protagonisti della parte del talk show più legata all’attualità: il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi; il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, che presenta il suo libro “Naufragi e approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione Civile”; il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli; il professore Roberto Burioni.

Gli altri ospiti invece sono: Elio Germano, nelle sale con il film “America Latina” dei fratelli D’Innocenzo, presentato in concorso alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; Ficarra e Picone, protagonisti della serie comedy “Incastrati”, di cui sono anche registi; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini.

A chiudere la serata, al tavolo di “Che Tempo Che Fa” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, saranno seduti: Nek, nelle librerie con “A mani nude”, Carla Signoris e Fabrizio Bentivoglio, protagonisti di “Monterossi – La serie” in streaming dal 17 gennaio, Ale e Franz e Maurizio Ferrini.