Dov'è la nostra amatissima Antonella Clerici? La diretta di ”È sempre mezzogiorno" prevista in palinsesto dal lunedì al venerdì alle ore 12 su Rai1, tornerà appena la conduttrice starà meglio. Se lunedì 9 ottobre non è andata in onda per le celebrazioni del 60esimo anniversario del disastro del Vajont, martedì 10 non torna in onda per motivi di salute, come ha recentemente mostrato sui social. Le auguriamo una pronta guarigione!