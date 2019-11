Antonio Albanese e Stefano De Martino a «Che Tempo Che Fa»

10 Novembre 2019 | 16:47 di Lorenzo Di Palma

Tanti, come sempre, gli ospiti di Fabio Fazio anche nell’appuntamento con Che Tempo Che Fa di domenica 10 novembre, in prima serata su Rai2. Con lui Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck ci saranno: Antonio Albanese, che presenterà il nuovo film Cetto c’è, senzadubbiamente, terzo capitolo della saga dedicata allo spregiudicato ex politico calabrese; l’economista Carlo Cottarelli; Stefano De Martino; la sceneggiatrice Silvia Scola, autrice insieme alla sorella Paola della biografia Chiamiamo il babbo - Ettore Scola. Una storia di famiglia, e Stefania Sandrelli che parlerà del suo sodalizio artistico con il grande regista italiano scomparso nel 2016; il giornalista e scrittore Michele Serra; Gad Lerner; Cristina Cattaneo, la medica legale più famosa d’Italia, e Paola Barale.

Chiudono la serata al “Tavolo” con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Raul Cremona gli ospiti: Elodie, Sara Cardin, la più grande karateka italiana di sempre, e Paola Barale.