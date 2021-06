Apple TV+: i film e le serie tv in arrivo nell’estate 2021

Tra le novità c'è la serie "Foundation", basata sulla trilogia di Asimov "Foundation" Giulia Ausani







Apple ha pubblicato un breve video in cui annuncia i titoli che arriveranno su Apple Tv+ durante l'estate: 202 tra film, serie tv e produzioni per bambini. Ecco quali.

Film

Tra i film che arriveranno prossimamente su Apple Tv+ c'è "CODA" con Emilia Jones e Marlee Matlin.

Serie tv

Tra le serie originali Apple più attese c'è "Foundation", basata sui romanzi di Isaac Asimov. Nel cast troviamo Lee Pace e Jared Harris.

Prossimamente arriveranno la comedy "Physical" (dal 18 giugno), ambientata nel mondo dell'aerobica Anni 80; "Schmigadoon!" (dal 16 luglio), su una coppia intrappolata in una cittadina dove tutti cantano; e "Mr Corman" (dal 6 agosto) con Joseph Gordon-Levitt. Prossimamente arriveranno anche "Invasion" e "The shrink next door".

Per quanto riguarda le nuove stagioni di successi già conclamati, arriveranno presto i nuovi episodi di "Ted Lasso" (dal 23 luglio), "The Morning Show" con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, "See" e "Truth be told".

Titoli per bambini

Per quanto riguarda i titoli per bambini e famiglie, arriveranno le serie “Wolfboy e la fabbrica del tutto” e “Cuccioli cercano casa”, oltre ai nuovi episodi di "Doug: il robot curioso".