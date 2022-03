Da “Argylle” a “Luck”, i film in arrivo su Apple Tv+ nel 2022

Tra i titoli in uscita quest'anno ci sono "Killers of the Flower Moon" di Scorsese e "Argylle" con Dua Lipa e Henry Cavill Henry Cavill e Dua Lipa in "Argylle" Giulia Ausani







Non soltanto novità tecnologiche durante il primo evento online del 2022: Apple ha annunciato anche i film che arriveranno nel corso dell'anno sulla piattaforma streaming AppleTv+.

Il 17 giugno arriva "Cha Cha Real Smooth", con Dakota Johnson nei panni di una giovane madre che stringe amicizia con un ragazzo appena uscito dal college che lavora come animatore per i bar mitzvah. Il 5 agosto esce il film d'animazione "Luck", che parla della ragazza più sfortunata del mondo.

"Cha Cha Real Smooth"

Ewan McGregor e Ethan Hawke interpretano due fratellastri in "Raymond & Ray", in uscita in autunno. Nello stesso periodo arrivano anche la commedia drammatica "The greatest beer run ever", con Zac Efron e Russell Crowe, ispirato a una storia vera, e i documentari “Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong" e “The Sound of 007”.

Ewan McGregor e Ethan Hawke

"Spirited", in arrivo nel periodo natalizio, è una rivistazione in chiave musical del "Canto di Natale" di Charles Dickens con Ryan Reynolds, Will Ferrell e Octavia Spencer. Entro fine anno arriva anche "Emancipation", che parla di un uomo che riesce a sfuggire alla schiavitù.

Ryan Reynolds e Will Ferrell in "Spirited"

Tra i film originali di Apple c'è anche "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons e John Lithgow. Racconta di una serie omicidi che colpisce i membri di Osage Nation.

Nel corso dell'anno arriverà anche "Argylle" con Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Dua Lipa e Samuel L. Jackson. Poi anche il thriller "Sharper", con Julianne Moore e Sebastian Stan, e "Tetris" con Taron Egerton.

Henry Cavill e Dua Lipa in "Argylle"

Altri titoli in arrivo: "Napoleon" di Ridley Scott con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, il film d'azione "Ghosted" con Chris Evans e Ana de Armas, i documentari “Number One on the Call Sheet”, il film d'animazione “Spellbound” e “The Beanie Bubble” con Elizabeth Banks, Zach Galifianakis, Sarah Snook e Geraldine Viswanathan.