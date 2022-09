“Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90!”: il programma delle tre serate

Gli artisti e la scaletta delle tre serate-evento di Amadeus dall'Arena di Verona (poi in onda su Rai1) Cecilia Uzzo







A volte la seconda volta è meglio della prima, come nel caso del programma di Amadeus, che dopo il successo dello scorso anno, torna con una nuova edizione ancora più ricca. Non per niente, si chiama "Arena Suzuki '60 '70 '80 e...'90!", poiché come era stato anticipato, alla formula originale, si aggiunge una terza serata e un nuovo decennio (quello degli anni Novanta), in modo che lo show, nato da un’idea di Amadeus, possa far rivivere 40 anni di hit iconiche della musica italiana e internazionale.

L’appuntamento è fissato ovviamente all’Arena di Verona, ormai tempio consacrato della musica (in Italia e all’estero) nelle tre serate del 12,13 e 14 settembre, che andranno poi in onda su Rai 1 sabato 17 settembre, sabato 24 settembre e sabato 1 ottobre.

Il neo sessantenne Amadeus torna a essere il mattatore di "Arena Suzuki '60 '70 '80 e...'90!": come autore, ne ha ampliato la formula, come conduttore dal palco dell’Arena dove accoglierà grandi artisti italiani e internazionali e non solo. Come nella prima edizione, Amadeus tornerà in consolle affiancato da Massimo Alberti e nel corso delle serate farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist, mescolando le hit delle sue playlist Anni ’60, ’70, ’80 e…’90.

Il programma delle serate

La scaletta del 12 settembre

Gloria Gaynor – "I will survive"

Paul Young – "Love of the common people"

Orchestral Manoeuvres in the Dark – "Enola Gay"

Ricchi e poveri – "Sarà perché ti amo”

La Bouche – "Be my lover"

Richard Sanderson – "Reality2 ("Il tempo delle mele")

Ornella Vanoni – "L’appuntamento"

Leroy Gomez­ - Santa Esmeralda – "Don’t let me be misunderstood"

Maggie Reilly – "Moonlight shadow"

Eiffel 65 – "Blue (Da Ba Dee)"

Umberto Balsamo – "Balla"

The Soundlovers – "Surrender"

Neri per caso – "Le ragazze"

Leee John - Imagination – "Just an illusion"

Gianluca Grignani – "Destinazione paradiso"

La scaletta del 13 settembre

Holly Johnson (Frankie Goes to Hollywood) – "Relax", "The power of love"

Aqua –"Barbie Girl"

The Trammps – "Disco Inferno"

Haddaway – "What is love"

Umberto Tozzi– "Stella stai"

Katrina – "Walking on sunshine"

Fools Garden – "Lemon tree"

Nik Kershaw – "The riddle"

Fabio Concato – "Domenica bestiale"

Amii Stewart – "Knock on wood"

Rockets – "Galactica"

Double Dee – "Found love"

Dik Dik – "L’isola di Wight"

Double You – "Please don’t go"

Raf – "Sei la più bella del mondo"

