Con la loro casa di produzione realizzeranno serie tv sulla natura, documentari sulla vita di alcune grandi donne e programmi per bambini

08 Settembre 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Dopo aver rinunciato ai privilegi della famiglia reale inglese, il Principe Harry e Meghan Markle hanno raggiunto un accordo con Netflix. Con la loro casa di produzione realizzeranno serie tv sulla natura, documentari sulla vita di alcune grandi donne e programmi per bambini. Non è da escludere anche una loro presenza davanti alle telecamere, anche se Meghan ha annunciato ufficialmente di non voler tornare a fare l’attrice.