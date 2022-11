“Arrivederci Saigon”: la vera storia della Stars

Su Rai Storia l’incredibile vicenda di cinque ragazze italiane mandate a suonare per i soldati americani in Vietnam Le Stars - Arrivederci Saigon Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







L’incredibile vicenda delle Stars, cinque giovani ragazze armate di strumenti musicali e voglia di cantare, che sognano il successo, ma si ritrovano in guerra, è raccontata dal documentario d’autore di Wilma Labate, “Arrivederci Saigon” che Rai Storia propone sabato 19 novembre alle 22.40. Rossella, Viviana, Daniela, Franca e Manuela vengono tutte dalla provincia industriale toscana. Uscire da questa provincia per loro è un sogno, ma nel 1968 e tutto è possibile. Ricevono un’offerta che non si può rifiutare: una tournée in estremo oriente, Manila, Hong Kong, Singapore.

A Manila però, le cinque ragazze scoprono la verità: il loro impresario ha stipulato un accordo con l’esercito americano, la loro vera destinazione è il Vietnam e il loro nuovo pubblico i soldati delle basi militari. Le Stars non hanno i soldi per il volo di ritorno e si ritrovano così su un aereo militare diretto a Saigon.

Il ritorno in Italia per le ragazze è amaro: per le famiglie, gli amici, i compagni della sezione del Pci, gli studenti protagonisti del ’68, le Stars sono da emarginare. Non c’è nessuna pietà per chi ha suonato per gli Yankees.