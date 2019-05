Un’altra serata di grande calcio in chiaro attende i tifosi. Mercoledì 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma si disputa infatti la finale di coppa nazionale

09 Maggio 2019 | 17:47 di Alberto Rivaroli

Un’altra serata di grande calcio in chiaro attende i tifosi su Raiuno. Mercoledì 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma si disputa infatti la finale di Coppa Italia: si affrontano Atalanta e Lazio, che in semifinale hanno eliminato, rispettivamente, Fiorentina e Milan.

Riflettori puntati soprattutto sui goleador: i laziali allenati da Simone Inzaghi puntano sull’estro di Ciro Immobile, mentre i nerazzurri bergamaschi, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, si affidano al cannoniere colombiano Duván Zapata per cercare l’ennesima impresa di una stagione ricca di soddisfazioni. Entrambe le squadre hanno vinto il trofeo in passato: l’Atalanta infatti conquistò la Coppa Italia già nel 1963 e ha raggiunto la finale in altre due occasioni (1987 e 1996). La Lazio ha trionfato sei volte (1958, 1998, 2000, 2004, 2009 e 2013) disputando la finale altre tre volte nel 1961, nel 2015 e nel 2017.

Il fatto di giocare all’Olimpico di Roma, che dal 2008 è tornato a essere la sede unica di tutte le finali di Coppa Italia, sembra favorire la Lazio, ma è meglio non sottovalutare l’Atalanta, capace di sconfiggere nei quarti di finale la favoritissima Juventus. Raiuno inizierà la cronaca diretta dallo stadio alle 20.30; il calcio d’inizio è invece previsto per le 20.45.