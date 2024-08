Atletica in prima serata su Rai3 con la Diamond League

Il circuito internazionale fa tappa in Svizzera. Tra gli azzurri più attesi Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli Mattia Furlani Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







La grande atletica mondiale torna in prima serata dopo i fasti delle Olimpiadi di Parigi con la tappa svizzera di Losanna della Diamond League che sarà trasmessa in chiaro e in diretta su Rai3 dalle 20 di giovedì 22 agosto. Il meeting svizzero è il primo grande evento della parte finale della stagione, che si concluderà con l'assegnazione dei trofei del più importante circuito mondiale nel weekend di Bruxelles del 13 e 14 settembre. La tappa di Losanna sarà commentata da Franco Bragagna e Stefano Tilli, con Davide Labate in mixed zone.

A Losanna saranno impegnati, tra gli altri, due degli atleti italiani protagonisti, con alterne fortune, proprio a Parigi, come Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli. A Parigi Furlani si è messo al collo una fantastica medaglia di bronzo nel salto in lungo, mentre Simonelli ha fallito la finale dei 110h per un errore sul penultimo ostacolo.

Furlani si troverà contro sulla pedana del lungo ancora una volta il super campione greco Miltiadis Tentoglou, ma anche il giamaicano Wayne Pinnock argento a Parigi, lo svizzero Simon Ehammer quarto sempre in quella finale, ma anche l'altro giamaicano Carey McLeod che fu terzo dietro al fenomeno azzurro ai mondiali indoor di Glasgow a marzo.

Presente, sulla pista svizzera, anche l'intero podio olimpico dei 110h, con Simonelli che affronterà lo statunitense Grant Holloway, oro, il suo connazionale Daniel Roberts, argento, e il giamaicano di bronzo Rasheed Broadbell, oltre al campione olimpico di Tokyo, l’atro giamaicano Hansle Parchment.