Atp Finals di Torino: Jannik Sinner in finale

Jannik Sinner è il primo finalista delle Nitto Atp Finals di Torino: il tennista italiano ha infatti battuto il russo Daniil Medvedev, in quella che è stata anche un po' una rivincita della partita giocata due anni fa alla prima edizione delle Finals, 6-3, 6-7, 6-1 e domenica, 19 novembre, nel pomeriggio affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, protagonisti dell’altra semifinale.

Jannik Sinner è il primo italiano ad aver raggiunto la finale del torneo dei “Maestri” del tennis. Nei precedenti sei confronti, Medvedev aveva sempre vinto contro l’altoatesino.

Rai Due trasmetterà in diretta in chiaro la finale delle ATP Finals 2023, mentre la pay tv Sky manderà il match in diretta su Sky Sport Tennis. Inoltre il match, che inizierà non prima delle 18 preceduto dalla finale di doppio che inizierà alle 15 sullo stesso campo, sarà anche in streaming sulle piattaforme associate: RaiPlay, NOW e SkyGo.