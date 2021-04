“Avanti un altro! Pure di sera” parte da “GFVIP vs Opinionisti”

Domenica 11 settembre prende il via il “serale” del game-show con una serie di speciali Paolo Bonolis Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







Per la prima puntata di Avanti un altro! Pure di sera, con cui Paolo Bonolis e Luca Laurenti festeggiano il decimo anniversario del game-show in prima serata, domenica 11 aprile su Canale 5, si sfideranno volti noti dello spettacolo che, suddivisi in due squadre - “GFVIP vs Opinionisti” -, che risponderanno alle domande per un montepremi che verrà devoluto al CE.R.S (www.adottaunangelo.it), onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.

Per la squadra “GFVIP” scenderanno in campo Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis.

Per gli “Opinionisti” si metteranno in gioco Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio, Alba Parietti. Tra gli ospiti della serata Roberto Giacobbo e Corrado Tedeschi.

Il meccanismo del gioco, rivoluzionato per l’occasione, vedrà infatti la formazione di due squadre che, a rotazione, si misureranno con le bizzarre e imprevedibili domande. Novità del prime-time: al gioco finale accederanno due concorrenti, uno per categoria.

Nel corso delle puntate speciali, tra le altre categorie che si affronteranno ci saranno: Nobiltà vs TV locali, Passato vs Super, Sosia vs Virtù, A volte ritornano vs Campioni di quiz, Vizi vs Nuove frontiere, Mestieri vs Fobie, Concorsi vs Web, Cultura vs Mistero.