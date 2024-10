“Avetrana”, la serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi è stata sospesa

Il Tribunale di Taranto ha accolto il ricorso del Sindaco di Avetrana Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Negli ultimi giorni il sindaco di Avetrana Antonio Iazzi aveva chiesto la sospensione di “Avetrana - Qui non è Hollywood”. La serie tv che racconta l’omicidio di Sarah Scazzi avrebbe dovuto debuttare in streaming su Disney+ il 25 ottobre, ma il Tribunale di Taranto ha accolto il ricorso del Sindaco, preoccupato che la comunità di Avetrana fosse rappresentata in modo denigratorio sul piccolo schermo. Da qui la richiesta di una sospensione immediata, accolta, di visionare in anteprima le puntate e di cambiare il titolo. Il comune del tarantino «Ha da sempre cercato di allontanare da sé i tanti pregiudizi dettati dall'omicidio, dal momento che la tragedia destò sgomento nella collettività, interessata da una imponente risonanza mediatica» ha spiegato Iazzi in una nota.

Proiettata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e diretta da Pippo Mezzapesa, con Vanessa Scalera nei panni di Cosima Misseri, la serie sarebbe dovuta arrivare venerdì sulla piattaforma targata Disney, ma per il momento è stata bloccata. Il giudice che ha accolto il ricorso ha stabilito che le parti dovranno comparire in tribunale il prossimo 5 novembre.