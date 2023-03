“Back to school”, ecco i primi 12 “ripetenti”

Novità della seconda edizione la conduzione di Federica Panicucci Federica Panicucci Redazione Sorrisi







Sta per tornare, in prima serata su Italia 1, “Back to school”, il programma che farà rifare l’esame di quinta elementare a una classe d’eccezione. Grande novità della seconda edizione la conduzione di Federica Panicucci, che costringerà i ripetenti vip a tornare sui banchi di scuola.

Questi i primi vip che hanno deciso di mettersi in gioco: Awed, Ivan Cattaneo, Carmen Di Pietro, Gigi e Ross, Aldo Montano, Francesco Pannofino, Pierpaolo Petrelli, Riki, Soleil Sorge, Natasha Stefanenko, Ricky Tognazzi e Walter Zenga.

Dopo aver seguito le lezioni sotto l’attenta guida dei Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, riusciranno a superare l’esame finale e a essere promossi?