“Back to school” parte il 4 gennaio

Da martedì 14 dicembre, si apre l’anno accademico online di “Back to School”, la trasmissione che debutterà in televisione il 4 gennaio 2022: il programma, condotto da Nicola Savino, sarà in onda in prima serata su Italia 1 e farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport.

I primi giorni di scuola per la preparazione alla licenza elementare sono svelati in esclusiva su “Mediaset Infinity” (sito, app mobile e smart tv abilitate) con l’incontro tra nuovi studenti, il ritorno dietro ai banchi, la formazione della classe e infine la conoscenza di un corpo docente fuori dal comune.

A tenere le lezioni, infatti, sono 12 veri ragazzini delle elementari ribattezzati “maestrini”. A loro il compito di istruire e far studiare i 25 “ripetenti” che hanno accettato di rischiare.

Questi i nomi sul registro, in ordine alfabetico, dei 25 a rischio figuraccia: Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Lory Del Santo, Denis Dosio, Antonella Elia, Martina Hamby, Eleonora Giorgi, JonathanKashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Eleonora Pedron, Random, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Totò Schillaci, Scintilla, Flavia Vento, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta.

“Back to school” è una produzione RTI realizzata con Blu Yazmine. Regia di Cristiano D’Alisera. Per le clip, la regia è affidata a Giampaolo Marconato. Capoprogetto Angelo Ferrari. Autori: Nicola Lorenzi, Dario Tajetta, Marta Marelli, Agata Gambuzza, Lorenzo Almansi, Federico Azzola.