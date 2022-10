“Ballando con le stelle 2022”: la prima ballerina per una notte è Carlotta Mantovan

Al via la diciassettesima edizione del dance-show guidato da Milly Carlucci Carlotta Mantovan Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Tutti in pista! È tutto pronto all’Auditorium Rai del Foro Italico dove a breve si accenderanno i riflettori sulla pista da ballo più seguita dal pubblico televisivo italiano: quella della diciassettesima edizione di “Ballando con le stelle”, in onda da sabato 8 ottobre, in prima serata, su Rai1, come sempre guidato con la solita fermezza da Milly Carlucci, con l’aiuto di Paolo Belli.

Ad aprire letteralmente le danze, in qualità di “Ballerina per una notte”, una donna dallo charme unico: ex modella, giornalista e conduttrice, Carlotta Mantovan, che arriva a “Ballando con le stelle” soprattutto come grande amica. La sua presenza riporta in qualche modo Fabrizio Frizzi in un luogo che gli è stato tanto caro. Un omaggio, ma anche un momento di festa, che vedrà Carlotta cimentarsi in una coreografia creata ad hoc per lei da imparare in breve tempo, in compagnia di un maestro di ballo.