Ballando con le stelle: Alessandra Mussolini in finale con Samuel Peron

20 Novembre 2020 | 19:53 di Alessandro Alicandri

Dopo l'annuncio della positività al coronavirus di Maykel Fonts, per Alessandra Mussolini la finale sembrava un miraggio. Ma si poteva avere una finale di "Ballando con le stelle" senza una delle sue più grandi protagoniste? Nella puntata del 21 novembre, la finale, la vedremo su Raiuno in compagnia di Samuel Peron. Il mitico ballerino è rientrato in sala dopo la sua positività al covid, era al fianco di Vittoria Schisano (in assenza del suo Marco De Angelis) e ha ballato con Milly Carlucci quando è stata ballerina per una notte. Adesso è tempo di ricoprire un ruolo importante che chissà, magari potrebbe portarla alla vittoria. Anche se i social di Ballando non hanno dato ancora notizia ufficiale al 20 novembre, i due (come mostrato nei social di Samuel) hanno fatto le prove assieme.