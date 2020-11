“Ballando con le stelle”: Bruno Vespa ballerino per una notte

14 Novembre 2020 | 14:47 di Lorenzo Di Palma

Ospite d’eccezione della semifinale di Ballando con le stelle 2020, il dance show di Rai1 di sabato 14 novembre, sarà Bruno Vespa, uno dei giornalisti televisivi più conosciuti dal pubblico, dal 1996 saldamente alla guida di Porta a Porta. Vespa questa sera però tenterà di conquistare la scena in un modo assolutamente sorprendente, scendendo in pista per un momento di puro spettacolo.

Come da tradizione la puntata vedrà le coppie in gara duellare attraverso sfide dirette. Le prime coppie che si sfideranno sono: Tullio Solenghi - Maria Ermachkova vs Paolo Conticini - Veera Kinnunen in una romantica coreografia di valzer; Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina vs Gilles Rocca - Lucrezia Lando in una ruggente sfida di tango; Alessandra Mussolini - Maykel Fonts vs Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira in una passionale coreografia di paso doble.

Nel corso della puntata, inoltre, tutte le coppie momentaneamente ferme a bordo pista avranno ancora una chance di tornare in gara grazie ad un “ripescaggio” effettuato attraverso il voto combinato di Giuria e social. Le coppie che si giocheranno il tutto per tutto cercando di tornare in gara sono: Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi, Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano - Tinna Hoffman; Vittoria Schisano - Marco De Angelis ed Elisa Isoardi - Raimondo Todaro.