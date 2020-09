“Ballando con le stelle”: Daniele Scardina riprende le prove

13 Settembre 2020 | 12:24 di Lorenzo Di Palma

Daniele Scardina è in ottime condizioni: il tampone del Coronavirus è risultato negativo e può tornare ad allenarsi con la sua maestra, Anastasia Kuzmina. King Toretto è uno dei concorrenti della nuova edizione dello show "Ballando con le stelle" in onda sabato 19 settembre in prima serata su Rai1.

A dare notizia della sua positività era stata Milly Carlucci con un post su Instagram.

Scardina dopo aver rassicurato in questi giorni i suoi follower sui social, chiarendo di non avere sintomi particolarmente gravi, nelle ultime ore ha pubblicato una foto accompagnata da queste parole: "Finalmente negativo al virus! Pronto a spaccare tutto!"