“Ballando con le stelle”: i Ricchi e Poveri ballerini per una notte

26 Settembre 2020 | 12:27 di Lorenzo Di Palma

Saranno ben quattro i “Ballerini per una notte” nel secondo appuntamento con Ballando con le stelle sabato 26 settembre dalle 20.35 su Rai1. Il dance show condotto da Milly Carlucci, con Paolo Belli si è assicurato infatti la presenza de I Ricchi e Poveri, la band composta da Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu che è senza dubbio tra i gruppi più famosi della storia della musica italiana, con più di 22 milioni di copie di dischi venduti. I quattro dovranno imparare una coreografia realizzata per loro e l’esibizione sarà votata dalla giuria in studio e il punteggio ottenuto sarà assegnato da Alberto Matano a una delle coppie in gara per evitare l’eliminazione.

Intanto visto che Samuel Peron è ancora in stand by a causa della positività al Covid, al fianco di Rosalinda Celentano ci sarà di nuovo la bravissima ballerina danese Tinna Hoffman. Mentre solo nel corso della puntata si scoprirà il partner di Elisa Isoardi, visto che Raimondo Todaro, è stato operato d’urgenza d’appendicite e anche se ora sta meglio solo nei prossimi giorni sapremo quando potrà tornare ad allenarsi.