“Ballando con le stelle”: Marcell Jacobs “ballerino per una notte”

Sarà una sorta di “prima semifinale”, l’appuntamento su Rai1 di sabato 26 novembre, questa volta alle 22 causa Mondiali di Calcio, con “Ballando con le stelle”. La seconda semifinale sarà infatti in programma venerdì 2 dicembre, mentre le due serate finali sabato 17 dicembre e venerdì 23 dicembre.

Milly Carlucci e Paolo Belli ospiteranno, in qualità di “Ballerino per una notte”, Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo. Campione olimpico a Tokyo 2020, è il primo atleta europeo a vincere il titolo dei 100 metri, nonché il primo olimpionico italiano nelle prove di velocità dai tempi di Pietro Mennea. Jacobs affronterà una nuova sfida esibendosi insieme alla moglie Nicole Daza sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico, in una coreografia realizzata ad hoc per loro, che verrà giudicata dalla giuria in studio. Il punteggio così ottenuto costituirà un “bonus” che verrà assegnato a una delle coppie in gara, migliorandone la posizione in classifica.