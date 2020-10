“Ballando con le stelle”: Marcella Bella ballerina per una notte

03 Ottobre 2020 | 12:17 di Angelo De Marinis

Interprete di brani indimenticabili come Montagne verdi, Nessuno mai e Senza un briciolo di testa, Marcella Bella, una delle voci più grintose e celebri del panorama artistico italiano scenderà in pista a Ballando con le stelle, sabato 3 ottobre in prima serata su Rai1, nello spazio riservato al “Ballerino per una notte”.

Il suo sodalizio artistico con il fratello Gianni Bella ha prodotto successi che hanno scritto la storia della musica italiana, ma nella serata Marcella Bella si cimenterà in una nuova avventura: in pochissimo tempo imparerà una coreografia realizzata ad hoc per lei, da eseguire su un medley di brani scritti proprio da suo fratello.

Un’esibizione straordinaria e toccante sotto gli occhi di Gianni Bella che sarà in collegamento per l’occasione. L’esibizione sarà votata dalla Giuria in studio e il punteggio ottenuto aiuterà una delle coppie in gara a evitare l’eliminazione. Ad Alberto Matano, conduttore di La Vita in Diretta, il compito di assegnare il tesoretto conquistato dal “Ballerino per una notte”.